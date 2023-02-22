Природоохранная прокуратура контролирует аварийные работы на месте крушения сухогруза в Геленджике

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура контролирует ход аварийных работ на месте крушения судна Seaмark в районе поселка Кабардинка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Природоохранное ведомство следит за соблюдением требований природоохранного законодательства на месте крушения судна. Для этого координируется взаимодействие аварийно-спасательных служб, Росприроднадзора и мэрии Геленджика.

«В настоящее время выставлены наблюдательные посты, береговую полосу в районе места крушения обследуют специалисты, в море наблюдение ведется спасательными судами»,— отметили в прокуратуре Кубани.

Днем 21 февраля 2023 года в акватории Черного моря у села Кабардинка из-за шторма потерпело крушение и затонуло судно Seaмark под флагом Коморских островов. Спасатели эвакуировали с борта сухогруза 11 человек. Второй помощник капитана судна 2000 года рождения погиб. По факту крушения корабля возбуждено уголовное дело.

Татьяна Ручкина

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