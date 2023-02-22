В Самаре перед судом предстанет 21 участник ОПС

В Самаре в суд направлено уголовное дело против 21 участника преступного сообщества, осуществлявшего сбыт наркотиков в Самарской и Оренбургской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, преступное сообщество организовали четверо самарцев с судимостью. Целью был сбыт наркотических средств на территории Самарской области и соседних областей. С 2015 по 2019 гг. в ОПС было вовлечено еще 17 лиц.

В ходе следствия было изъято более 250 грамм героина и более 40 грамм карфентанила.

Членам ОПС предъявлено обвинение по п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах), ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), а также в легализации денежных средств полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

Ранее жительницу Самары задержали с крупной партией наркотиков.

Сабрина Самедова