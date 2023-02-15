Жительницу Самары задержали с крупной партией наркотиков

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержали жительницу Самары с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности у неоднократно судимой злоумышленницы изъяли более 63,5 г героина. В отношении рецидивистки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Задержанная находится под арестом. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Андрей Сазонов