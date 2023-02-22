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Коммерсантъ FM
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МИД Молдавии не видит риска военных сценариев на своих границах

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в интервью Financial Times заявил, что власти страны не видят риска военных сценариев на границе страны в ближайшее время. Однако, по его мнению, есть риски «гибридной диверсии».

«Мы не видим риска военных сценариев на молдавской границе в ближайшем будущем благодаря украинскому сопротивлению и стойкости. Но гибридная диверсия, попытка государственного переворота — да, риски есть»,— сказал господин Попеску.

Министр утверждает, что лидер оппозиционной партии «Шор» бизнесмен Илан Шор «продолжает атаковать» Молдавию. «Мы надеемся, что ЕС наложит санкции на коррумпированных лиц, ведущих вместе с Россией и от ее имени гибридную войну против молдавского правительства»,— добавил Нику Попеску.

Вчера, 21 февраля, новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал Россию выполнить обязательства по эвакуации вооружения и военных, которые «нелегально находятся на территории Молдавии». Речь идет о выводе расположенных в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) военных. Кишинев отделения ПМР не признает. Оперативная группа российских войск в ПМР существует с 1995 года, молдавские власти неоднократно требовали ее вывода.

О новом правительстве Молдавии — в материале «Ъ» «Кишинев предъявляет ультирасполь».

Лаура Кеффер

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