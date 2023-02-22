Свердловская полиция создала собственное авиаподразделение, которое будет заниматься беспилотниками

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков подписал указ о создании регионального высокотехнологичного авиаподразделения. Об этом сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Официально оно называется отделом применения и эксплуатации робототехнических комплексов беспилотных воздушных судов.

Отдел будет заниматься авиационной поддержкой полиции при осуществлении мероприятий, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, противодействием экстремизму и терроризму, розыска без вести пропавших граждан, выявлением нарушений ПДД на дорогах и т. д. Кроме того, авиаподразделение будет помогать другим силовым ведомствам, в том числе ФСБ.

Сейчас ГУ МВД занимается формирование отдела. Полковник Горелых отметил, что летчики и вертолетчики могут подать заявки на вступление в ряды полиции.

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