Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре может появиться комиссия по контролю за изъятием жилья для строительства новой станции метро

На заседании Самарской губернской думы 28 февраля рассмотрят вопрос о создании временной комиссии по контролю за изъятием объектов недвижимости в рамках изъятия земельных участков для размещения станции метро «Тетральная». С предложением включить в повестку этот вопрос к спикеру областного парламента обратился депутат от КПРФ Максим Федоров.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за строительства новой станции метро «Театральная» в Самаре планируется расселить 105 жилых домов.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на контроль расследование уголовного дела в отношении сотрудников министерства строительства Самарской области. Оно было возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Размер компенсаций не соответствовал фактической стоимости отчуждаемого жилья. Парламентарий считает, что есть основания для переквалификации дела.

Подробнее об уголовном деле по факту халатности сотрудников минстроя области — в материале «Ъ-Волга» «Чиновники не послушали переселенцев».

Ани Айвазян

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...