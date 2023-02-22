В Самаре может появиться комиссия по контролю за изъятием жилья для строительства новой станции метро

На заседании Самарской губернской думы 28 февраля рассмотрят вопрос о создании временной комиссии по контролю за изъятием объектов недвижимости в рамках изъятия земельных участков для размещения станции метро «Тетральная». С предложением включить в повестку этот вопрос к спикеру областного парламента обратился депутат от КПРФ Максим Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за строительства новой станции метро «Театральная» в Самаре планируется расселить 105 жилых домов.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на контроль расследование уголовного дела в отношении сотрудников министерства строительства Самарской области. Оно было возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Размер компенсаций не соответствовал фактической стоимости отчуждаемого жилья. Парламентарий считает, что есть основания для переквалификации дела.

Подробнее об уголовном деле по факту халатности сотрудников минстроя области — в материале «Ъ-Волга» «Чиновники не послушали переселенцев».

Ани Айвазян