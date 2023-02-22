Дума Ильинского округа приняла досрочную отставку главы муниципалитета

Сегодня на заседании думы Ильинского городского округа депутаты приняли добровольную отставку главы муниципалитета Анатолия Красноборова, сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Официально господин Красноборов оставит должность с 1 марта 2023 года. Временно исполнять полномочия руководителя округа будет его первый заместитель, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев. Сроки проведения конкурса на должность нового главы пока не определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов (на фото в центре) на празднике Масленицы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов (на фото в центре) на празднике Масленицы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Срок полномочий Анатолия Красноборова на посту главы Ильинского округа должен завершиться в конце 2024 года. О том, что он собирается покинуть должность, пермские СМИ сообщили в конце января. Сам господин Красноборов объяснил «Ъ-Прикамье» свое желание уйти с поста тем, что «уходить нужно вовремя», отметив, что является самым «возрастным» среди глав муниципальных образований Пермского края — 13 апреля ему исполнится 67 лет.

Анатолий Красноборов был избран главой Ильинского муниципального района в 2011 году, в 2016-м переизбрался на новый срок. После преобразования района в городской округ в 2019 году вновь заявился на выборы руководителя муниципалитета и сохранил за собой эту должность. До того как занять этот пост, возглавлял ГКУ «23-й отряд противопожарной службы Пермского края», еще раньше занимал разные руководящие должности в краевом главке МЧС.