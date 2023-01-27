Прокуратура объяснила требование вернуть баню в Ярославле

Прокуратура Ярославской области намерена вернуть баню № 2 в собственность принадлежащего мэрии АО «Волна», потому что новый владелец не выполнил существенные условия договора купли-продажи, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Как сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура в 2023 году подала иск в арбитражный суд, в котором требует расторгнуть договор продажи здания бани на улице Большой Октябрьской и земельного участка. Согласно заключенному в 2019 году договору между АО «Волна» и индивидуальным предпринимателем из Подмосковья Озеровой Анастасией Геннадьевной, в течение пяти лет новый владелец должен был использовать баню по прямому назначению. Кроме того, покупатель был обязан предоставлять льготы отдельным категориям граждан по оплате услуг за счет собственных средств.

«Здание предпринимателем по назначению не использовалось. Более того, объект недвижимости разделён на отдельные помещения, переданные вместе с земельным участком в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал ООО "Специализированный застройщик «А1»", единственным учредителем и руководителем которого является собственник здания. Указанные действия предпринимателя свидетельствуют об отсутствии намерения использовать здание бани по его коммунально-бытовому назначению как на момент участия в аукционе, так и в последующем, что являлось существенным условием договора»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Именно поэтому прокуратура настаивает на расторжении договора купли-продажи и возврате «Волне» бани, а покупателю — 120 млн руб. Иск подан в Арбитражный суд Ярославской области.

Антон Голицын