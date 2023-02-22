Белгородская IT-компания вкладывает почти 128 млн рублей в систему управления сообществами в соцсетях

Компания «Фабрика информационных технологий» (ФИТ) при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) за 127,7 млн руб. разрабатывает «интеллектуальную систему управления развитием тематических сообществ с применением технологий анализа и доставки текстового и аудиовизуального контента». Грант со стороны РФРИТ составил 59,7 млн руб., следует из описания проекта.

Разработчик намерен создать «принципиально новый программный продукт», который должен помочь «развитию онлайн-сообществ вокруг создателей цифровых продуктов, образовательных организаций, бизнеса и общественных структур». В частности, планируется помощь бизнесу в монетизации существующих сообществ, а участникам сообществ — в адаптации «к новым условиям жизни, работы, обучения, саморазвития, коммуникации». Проект должен быть завершен в июне 2023 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ФИТ» зарегистрировано в Белгородской области в сентябре 2007 года для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 175,4 млн руб., чистая прибыль — 64,7 млн. Директором и единственным владельцем является Федор Жерновой, который в конце 2022 года уступил контроль над оператором платных парковок Белгорода, Воронежа и Курска «Росатому».

В компании не ответили на звонки и письма «Ъ». Федор Жерновой также проигнорировал вопросы «Ъ».

Какую воронежскую разработку поддержал РФРИТ — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Анимацию программируют по-своему».

Александр Прытков

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