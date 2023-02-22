Sunlight разрабатывает аналог Tinder

Сеть ювелирных магазинов Sunlight планирует запустить в марте сервис знакомств. По функциям он будет похож на смесь Tinder и TikTok, заявил «Ведомостям» представитель компании. Название для сервиса пока не выбрали.

Сервис будет интегрирован в приложение Sunlight. На разработку приложения в целом компания уже потратила 120 млн руб. Ее представитель уточнил, что сумма включает зарплаты разработчиков всего приложения, а не только сервиса знакомств.

Сейчас в приложении есть катало продукции и сервис поддержки. Также оно включает Play — аналог Instagram Reels (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором есть видео о макияже и фитнесе. В начале года платформа Sunlight Play преодолела отметку в 1 млн просмотров, утверждают в компании.

По итогам января—июня 2022 года объем рынка ювелирных изделий увеличился лишь на 2%, составив 152 млрд руб., посчитали в Infoline. Лидером по объему продаж среди ювелирных сетей за упомянутый период стала Sunlight (20,8 млрд руб., снижение на 4,5% год к году).

Лаура Кеффер