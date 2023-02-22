Кемеровский НПЦ «ВостНИИ» оштрафовали на 27,5 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юрдица

Мировой судья участка № 1 Ленинского судебного района Кемерова оштрафовал за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере» (ст. 19.28. часть 2 КоАП РФ) кемеровское ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ», сообщили «Ъ-Сибирь» в секретариате участка. Штраф в 27,5 млн руб. был наложен 16 февраля по заявлению прокуратуры.

НПЦ «ВостНИИ» получал заказы вместо государственного АО «НЦ «ВостНИИ» в связи с чем в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело, и следственные органы выдвинули по нему обвинения начальник отдела проектирования горных производств АО «НЦ ВостНИИ» и двум менеджерам одной из кузбасских шахт. По версии следствия, первый давал откаты заместителю директора шахты для заключения сделок не с АО «НЦ «ВостНИИ», а с ООО «НПЦ ВостНИИ».

В конце января по этому делу был арестован директор последнего Юрий Игнатов. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере по сговору группой лиц (ч. 3 ст 204 УК РФ).

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Игорь Лавренков, Кемерово