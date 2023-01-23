В Кузбассе арестован директор НПЦ ВостНИИ

Директора кемеровского ООО «НПЦ ВостНИИ» Юрия Игнатова заключили под стражу по ходатайству следствия. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере по сговору группой лиц (ч. 3 ст 204 УК РФ), сообщает пресс-служба Центрального райсуда Кемерова. В ходатайстве указано, что обвинения в адрес задерживаемого относятся к тяжким преступлениям в сфере экономики, и, по мнению следователя, у фигуранта дела есть возможность скрыться от суда, угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства и т. п. При принятии решения суд установил причастность обвиняемого к инкриминируемому ему преступлению и обоснованность доводов следователя. В итоге Юрий Игнатов отправлен под стражу на 2 месяца, до 19 марта 2023 года.

В декабре прошлого года обвинения были предъявлены сотрудникам кемеровского АО «Научный центр «ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» и кузбасской шахты в незаконной передаче денег лицу, выполняющему управленческие функции в организации (204 УК РФ), посредничестве в коммерческом подкупе и незаконном получении денег лицом, выполняющим управленческие функции в организации.

Фигурантами дела стали начальник отдела проектирования горных производств АО «НЦ ВостНИИ», заместитель директора по производственному контролю, охране труда и промышленной безопасности одного из угольных предприятий Кузбасса, главный инженер этого предприятия. Первый передавал денежные средства заместителю директора угольного предприятия, чтобы проектные договоры в области промышленной безопасности заключались не с АО «НЦ «ВостНИИ», а «с коммерческой фирмой с идентичным названием, реальным руководителем которой являлся он». Этой фирмой и выступало кемеровское ООО «НПЦ ВостНИИ».

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Игорь Лавренков, Кемерово