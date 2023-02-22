Минпром Ирана: процесс поставок машин в Россию находится на стадии сертификации

Иранская компания Saipa намерена поставлять в Россию две марки своих автомобилей — Shahin и Quick, заявил представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. По его словам, в поставках заинтересован крупнейший иранский автопроизводитель Iran Khodro. Сейчас машины обеих компаний проходят сертификацию в РФ.

«Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тыс. автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок»,— рассказал «РИА Новости» господин Галибаф. Представитель министерства не раскрыл, как компания будет отправлять свои машины в Россию — напрямую или через Белоруссию. Он также не уточнил, сколько конкретно автомобилей планируется поставить на российский рынок.

В августе 2022 года сообщалось, что Iran Khodro планирует запуск продаж своих машин в России в 2023 году. В ноябре Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на $300 млн. В феврале этого года посол РФ в Тегеране Алексей Дедов сказал, что иранский автоконцерн Iran Khodro намерен к концу марта поставить в Россию 2 тыс. машин. В том же месяце Минпромторг РФ заявил, что поставки иранских машин невозможны из-за отсутствия сертификации.

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Лаура Кеффер