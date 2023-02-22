Экспорт мороженого из Сибири вырос в полтора раза за год

Производители молочной продукции по итогам 2022 года экспортировали из Сибири 4,8 тыс. т мороженого, что в 1,5 раза больше года ранее, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Таким образом, округ занял первое место среди других субъектов по объемам вывоза этого продукта за пределы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Более половины объема (52%) вывезли за границу предприятия Новосибирской области, около четверти (23%) – Омской области.

В списке стран, куда экспортировано мороженое - Казахстан, Монголия и Беларусь. В числе новых стран-покупателей произведенного в округе этого продукта в прошлом году появилась Абхазия.

«Республика Казахстан является не только основным покупателем сибирского мороженого, но и, в свою очередь, активно производит и поставляет мороженое на территорию Сибирского федерального округа», – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Ранее ведомство сообщило, что сибирские предприятия в 2022 году отправили на экспорт 9,5 тыс. т кедровых орехов. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

Лолита Белова