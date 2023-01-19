Экспорт кедрового ореха из Сибири в 2022 году вырос в 2,3 раза

Сибирские предприятия в 2022 году отправили на экспорт 9,5 тыс. тонн кедровых орехов. По данным Сибирского таможенного управления, это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. В стоимостном выражении объем экспортированных орехов вырос за год на 46%.

Основной покупатель – Китай. На эту страну приходится 81% от физического объема экспорта кедровых орехов из Сибири.

Около 62% от общего количества экспортированного в 2022 году ореха поставили за границу предприятия Томской области. По 9% пришлось на компании из Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев, 6% – из Новосибирской области.

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Дарья Решетникова