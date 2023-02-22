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Коммерсантъ FM
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Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко

Кремль не намерен публиковать стенограмму переговоров лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция), которые велись за закрытыми дверями при подготовке Минских соглашений. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас»,— сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, не стоит ли сделать стенограмму публичной.

Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ). Вторые Минские соглашения подписали в 2015 году, в них также участвовали представители Германии и Франции.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд говорил, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы «стать сильнее». Экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение.

Лаура Кеффер

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