В Красноярске застройщика приговорили к четырем годам колонии за обман дольщиков

В Центральном суде Красноярска завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя строительных компаний «Сибстройинвест» и «Имхотеп». По ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) ему назначили четыре года в колонии общего режима, рассказали в прокуратуре края.

По версии следствия, в 2015-2017 годах руководитель ООО «Сибстройинвест» и ООО «Имхотеп» заключал договоры долевого участия в строительстве. В соответствии с условиями соглашений, он должен был достроить два многоквартирных дома в краевом центре.

Однако, установило расследование, предприниматель использовал средства дольщиков не по целевому назначению, а направил их подрядчикам за фактически невыполненные работы и за услуги, не связанные со строительством домов. В результате пострадали 146 граждан и юридические лица. Сумма причиненного им ущерба, по подсчетам следствия, превысила 188 млн руб.

В марте 2021 года, как писал «Ъ-Сибирь», расследование дела было завершено, и оно поступило в суд.

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Илья Николаев