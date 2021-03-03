В Красноярске застройщик ответит перед судом за обман дольщиков более чем на 160 млн рублей

Прокуратура Красноярска направила в суд уголовное дело бывшего руководителя строительных компаний «Сибстройинвест» и «Имхотеп», которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По версии следствия, предприниматель заключал договоры долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов на улице Грунтовая и проспекте Металлургов.

Правоохранители установили, что собранные у дольщиков средства застройщик использовал не по целевому назначению. Потерпевшими по делу признаны 146 клиентов стройфирм, общая сумма причиненного им ущерба превысила 161 млн руб. В рамках уголовного дела на имущество коммерсанта наложен арест.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю рассказали, что в ходе следствия проводилась масштабная работа по осмотру объектов, изучению и анализу проектно-сметной, исполнительской документации. Было проведено большое количество строительно-технических, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз.

Как писал «Ъ», в мае 2018 года Советский райсуд Красноярска по иску прокуратуры запретил стройфирме «Имхотеп» привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома на проспекте Металлургов. Этим же решением суда компании запрещено размещать в СМИ информации сведения о продаже помещений на указанном объекте.

Как указывается в материалах надзорного ведомства, компания собирала с дольщиков деньги, при этом не имела разрешения на строительство и правоустанавливающих документов на земельный участок. В краевой прокуратуре напомнили, что в середине января 2018 года в отношении директора «Имхотепа» Роберта Бурого было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением существенного вреда интересам граждан).

Илья Николаев