Литва бойкотирует сессию ПА ОБСЕ из-за участия в ней россиян

Литва отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ из-за того, что к участию в ней допущена российская делегация. Об этом заявила глава литовской делегации в ПА ОБСЕ Вилия Алекнайте-Абрамикене.

«Наша окончательная позиция: в сессии не участвовать. Решения правительства Австрии о выдаче виз представителям России пока нет, но по неофициальным каналам мы узнали, что визы получат все, кто за ними обращался»,— заявила журналистам Алекнайте-Абрамикене (цитата по ТАСС).

Сессия ПА ОБСЕ состоится в Вене 23–24 февраля, 7 февраля Австрия пообещала выдать визы российской делегации.

Литва призывала страны Балтии, Польшу и северные государства определиться по вопросу участия в сессии, если к ней допустят россиян. Однако общего решения принято не было, сообщает ТАСС.

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров 3 февраля говорил, что Россия примет участие в сессии ПА ОБСЕ в конце февраля. В прошедшей в ноябре сессии ПА ОБСЕ россияне не участвовали, поскольку организаторы не выдали им визы.

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Мария Федотова