Правительство приостановило проект по привлечению граждан Узбекистана на стройки

Российское правительство приостановило реализацию пилотного проекта по временному трудоустройству граждан Узбекистана в сферах строительства, легкой промышленности и АПК от 2021 года. О его приостановке говорится в постановлении от 20 февраля. Приостановка связана с отменой антикоронавирусных ограничений.

Документ от 2021 года устанавливал, что предельное количество привлекаемых граждан Узбекистана в рамках проекта составляет 10 тыс. человек, они должны проходить процедуру по дактилоскопической регистрации и проверке документов для въезда в РФ; они тестировались на коронавирус, а для въезда в РФ должны были предъявлять отрицательный тест.

Однако отмена антиковидных ограничений на пересечение границ сделала продолжение программы нецелесообразным, сочли в российском правительстве.

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ сообщили, в рамках пилотного проекта на российские стройки приехало 4750 граждан Узбекистана.

Мария Федотова