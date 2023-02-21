Кабмин Украины назначил новых заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины назначил Виталия Дейнегу заместителем министра обороны страны по вопросам цифрового развития. На должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции назначен Андрей Шевченко. Об этом сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.

В своем Telegram-канале господин Мельничук также сообщил об увольнении Сергея Шурабури с должности главы Вознесенской районной администрации Николаевской области.

Виталий Дейнега — основатель благотворительного фонда «Вернись живым», который оказывает помощь украинским военнослужащим. Андрей Шевченко ранее занимал должность посла Украины в Канаде. 14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что пригласил господина Шевченко на должность своего заместителя по вопросам европейской интеграции.

О перестановках в украинских органах власти — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Милена Костерева