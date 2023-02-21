Губернатор Прикамья прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал сегодняшнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В видеообращении в своем телеграм-канале глава Прикамья отметил, что в послании было обозначено много приоритетных задач, напрямую связанных с регионом. Прежде всего, это поддержка тех, кто находится в зоне специальной военной операции — добровольцев, мобилизованных, сотрудников Росгвардии — и их семей. «Президент анонсировал создание специального фонда. Мы со своей стороны уже в этом месяце создали центра поддержки мобилизованных и их семей»,— напомнил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Также, по словам Дмитрия Махонина, в Пермском крае, который является промышленным регионом, будет актуальна и востребована предложенная главой государства новая программа льготного арендного жилья для работников оборонных предприятий. Кроме того президент обозначил ключевые задачи, связанные с продолжением реализации национальных проектов, в которых, как заметил господин Махонин, Прикамье активно участвует. «Но самая главная цель, о которой говорил президент — это сплотиться вокруг общей задачи. А наша задача сейчас — сделать так, чтобы наша страна была сильной державой»,— сказал губернатор.

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное обращение президента к парламенту, посвященное положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства.