Виртуальная выставка «Урал и его богатства» открылась в Центре камнерезного дела имени Денисова-Уральского

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) презентовал виртуальный проект «Урал и его богатства» в Центре истории камнерезного дела имени Алексея Денисова-Уральского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) презентовал виртуальный проект «Урал и его богатства» в Центре истории камнерезного дела имени Алексея Денисова-Уральского

Фото: Елена Медведева Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) презентовал виртуальный проект «Урал и его богатства» в Центре истории камнерезного дела имени Алексея Денисова-Уральского

Фото: Елена Медведева

На виртуальной выставке представлены живописные, графические, ювелирные и камнерезные произведения Алексея Денисова-Уральского — мастера по художественной обработке цветного камня на Урале. Большая часть работ представлена в формате детальной круговой съемки. Всего в экспозиции 97 произведений из целого разных музеев страны и частных коллекций. Среди них Русский музей Санкт-Петербурга, Пермская художественная галерея, Минералогический музей Пермского университета.

«Мы назвали выставку, как называл свои экспозиции сам Алексей Денисов-Уральский — "Урал и его богатства". Радует то, что нам удалось рассказать о произведениях словами художника, вставить его цитаты о конкретных произведениях и явлениях, связанных с Уралом»,— рассказал заведующий отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Сергей Винокуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) презентовал виртуальный проект «Урал и его богатства» в Центре истории камнерезного дела имени Алексея Денисова-Уральского

Фото: Елена Медведева Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) презентовал виртуальный проект «Урал и его богатства» в Центре истории камнерезного дела имени Алексея Денисова-Уральского

Фото: Елена Медведева

Виртуальный проект стал дополнением постоянной экспозиции центра. По словам директора ЕМИИ Никиты Корытина, виртуальный музей был реализован при поддержке министерства культуры Свердловской области (0,5 млн руб.) и благотворительного фонда Владимира Потанина (1 млн руб.).

Как рассказал Сергей Винокуров «Ъ-Урал», ЕМИИ планирует в будущем сделать онлайн-ресурс проекта: «Отвечая на вопрос о возможности публикации проекта в онлайне, чтобы любой желающий смог познакомиться с экспозицией, думаю, со временем мы это можем сделать».

Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского был открыт в Екатеринбурге в декабре 2021 года. Экспозиция центра знакомит посетителей с основными этапами истории камнерезного дела на Урале, его минералогическим богатством и отдельными эпизодами, связанными с работой горщиков и камнерезов. За первый год работы Центр посетило более чем 8 тыс. посетителей и более 3 тыс. посетителей приняли участие в тематических мастер-классах. Партнерами проекта стали такие организации, как Фонд поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых и компания «Минерал-Шоу».

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Елена Медведева