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Беглов назвал послание Путина федсобранию новой точкой сборки для страны

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля можно считать новой «точкой сборки» для России, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Россия выстояла год в сложных условиях, осознала свои возможности. Теперь пойдем дальше. (…) Послание Президента Федеральному Собранию — это новая «точка сборки» для страны»,— приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Губернатор отметил, что на Петербурге, по его мнению, лежит «особая ответственность за укрепление технологического суверенитета России». Петербург обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения поручений Владимира Путина, прозвучавших в послании, добавил господин Беглов.

О главных тезисах послания Владимира Путина федсобранию читайте в материале «Ъ».

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