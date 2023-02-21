Полиция возбудила уголовное дело после проверки сообщения о чиновниках-браконьерах на границе Оренбуржья и Башкирии

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на лосей (ст. 258 УК РФ) на границе Оренбургской области и Башкирии. Эту информацию «Ъ» подтвердили в министерстве природопользования и экологии Башкирии. Подозреваемые были задержаны 18 февраля в районе села Тугустемир в Тюльганском районе Оренбургской области. СМИ сообщили, что преступление могли совершить высокопоставленные чиновники Оренбуржья; депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Нина Останина направили запросы в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ (СКР).

«Дело рассматривается в отделе дознания ОМВД России по Кугарчинскому району»,— уточнила собеседница «Ъ». Однако в правительстве региона и силовых структурах эту информацию не комментируют.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании ситуации.

По информации республиканского министерства природопользования и экологии, в двух снегоходах находились два убитых лося. После этого на месте предполагаемого преступления в Башкирии обнаружили третьего убитого лося.

У подозреваемых изъяли охотничье оружие. Их задержали во время рейда инспекторов башкирского охотнадзора в охотничьих угодьях.

Георгий Портнов, Самара