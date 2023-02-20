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Коммерсантъ FM
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Хинштейн и Останина пожаловались в прокуратуру из-за инцидента с незаконной охотой чиновников

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Нина Останина направили запросы в Генпрокуратуру РФ и СКР с просьбой взять на контроль ход расследование происшествия с задержанием чиновников-браконьеров на границе Башкирии и Оренбургской области. Об этом политики сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Нарушителей 18 февраля задержали недалеко от села Тугустемир в Тюльганском районе Оренбургской области инспекторы башкирского охотнадзора, которые проводили очередной рейд в охотничьих угодьях, сообщило республиканское министерство природопользования и экологии. По данным ведомства, в двух снегоходах находились два убитых лося. Чуть позже на месте совершения предполагаемого преступления на территории Башкирии обнаружили третьего убитого лося. У браконьеров также изъяли охотничье оружие. По данным местных СМИ, задержанные являются высокопоставленными региональными чиновниками. В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, планируется провести повторный осмотр места происшествия.

В пресс-службе правительства Оренбургской области ситуацию не комментируют, поскольку не знают, каких именно чиновников задержали.

В конце октября 2021 года произошел громкий скандал с политиком-браконьером. На территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Лысогорском районе Саратовской области был задержан депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, застреливший лося. Саратовский суд в апреле 2022 года признал политика виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. В мае 2022 года Госдума досрочно лишила депутата полномочий.

Подробнее о деле Валерия Рашкина — в материале «Ъ» «В суде не отбили охоту».

Андрей Сазонов, Самара

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