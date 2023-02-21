Вучич ожидает ужесточения боев на Украине на фоне заявлений Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его российский коллега Владимир Путин «очень жестко» продолжит боевые действия на Украине, если судить по заявлениям российского президента. По словам господина Вучича, Сербия ожидает большие изменения на поле боя через день, два или три.

«На основании того, что я мог видеть по заявлениям Путина, ясно, что он очень жестко продолжит боевые действия на Украине, что, как и эскалация конфликта, дополнительно затруднит позицию Сербии в политическом, военном и любом другом смысле»,— сказал президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 21 февраля, Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Президент, в частности, заявил, что России придется отодвигать угрозу от своих границ тем дальше, чем более дальнобойные системы будут поставляться на Украину.

Кроме того, в ходе послания Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и призвал в новых договоренностях учитывать арсенал Франции с Великобританией. Если США проведут испытания новых видов ядерного оружия, то же сделает и Россия, добавил президент РФ.

11 февраля господин Вучич заявил, что интенсивность боевых действий на Украине будет усиливаться. По его мнению, несколько месяцев назад «казалось ясно, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает», но сейчас все «уже не так однозначно».

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Эрдни Кагалтынов