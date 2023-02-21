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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд приговорил вора в законе Исмаилова к 21 году колонии по делу о двойном убийстве

Московский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима вору в законе Рашаду Исмаилову (Рашад Гянджинский). Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. Он признан виновным в групповом убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), занятии высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Рашаду Исмаилову также назначено дополнительное наказание — ограничение свободы на полтора года после отбывания 21-летнего срока. Обвинение запрашивало 23 года колонии.

По версии следствия, убийство двух мужчин было совершено в 2009 году в автомобиле BMW. Согласно обвинению, в то время Рашад Гянджинский участвовал в разборках, которые велись за рынок плодоовощной продукции в Москве. Убитые — конкуренты, пытавшиеся взять под контроль поставки в столицу овощей и фруктов.

В следственном комитете России считают, что эти убийства способствовали продвижению Рашада Исмаилова в криминальной иерархии и присвоению ему статуса «вор в законе». Осенью 2018 года во время задержания в Минске правоохранительные органы обнаружили у него оружие и наркотики.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Гособвинение подтвердило статус «законнику»

Лусине Баласян

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