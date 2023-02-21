Фонд защиты инвесторов могут модернизировать под поставленные Путиным задачи

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров могут модернизировать под задачи, обозначенные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В послании Владимир Путин заявил о необходимости создания системы гарантирования вложений в финансовый рынок помимо обсуждаемой идеи об увеличении порога страхования средств в НПФ до 2,8 млн руб.

«Есть Фонд защиты инвесторов, знаете? Он еще указом президента был создан, и там достаточно приличная база есть. В принципе, мы с этим фондом тоже вели переговоры, но поскольку он создан указом президента, то, может быть, нам надо будет обратиться к президенту, чтобы он внес изменения в полномочия этого фонда»,— сказал господин Аксаков (цитата по «Интерфаксу»). Он допустил, что к имеющейся у фонда денежной массе средства могут добавить профессиональные участники.

Вместе с тем Анатолий Аксаков отметил, что окончательного решения по вопросу о том, кто возьмет на себя полномочия по гарантированным вложениям в финансовый рынок, пока нет. По его словам, этим может заняться в том числе Агентство по страхованию вкладов, которое может получить «новый фронт работы». Он не исключил, что для этих целей создадут отдельную структуру.

Кроме того, в послании Федеральному собранию президент попросил правительство быстрее внести в Госдуму законопроекты, связанные с привлечением сбережений в инвестиции. Он предложил создать механизм, аналогичный системе страхования банковских вкладов. Вклады в объеме 1,4 млн руб. застрахованы государством. Президент предложил установить для добровольных пенсионных накоплений гарантированную государством сумму до 2,8 млн руб.

Министр финансов России Антон Силуанов обещал, что все решения, о которых Владимир Путин сообщил в ходе послания Федеральному собранию, будут в полном объеме профинансированы.

Анастасия Ларина