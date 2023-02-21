В Ярославской области смогут дополнительно отремонтировать 100 км дорог

Ярославская область готова использовать лимиты 2024 года в рамках реализации национальных проектов. Об этом по итогам оглашения послания Президента РФ Федеральному собранию сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как заявил Владимир Путин, средства на нацпроекты, которые зарезервированы на 2024 год, регионы смогут получить уже сейчас.

«Я всегда говорю, что нужно идти с опережением. И президент подтвердил, что мы можем рассчитывать не только на те средства, которые запланированы в текущем бюджете, но и на те, которые предполагаются к использованию в будущем. А значит, мы сможем быстрее строить дороги, ремонтировать дворы, создавать социальную инфраструктуру», — написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Так по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется опережающими темпами отремонтировать не менее 100 км дорог, на общую сумму более 3 млрд руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в областном центре, говоря о лимитах 2024 года, имели в виду ремонт проспектов Машиностроителей и Октября, улиц Победы и Свободы.

Андрей Иванов