Четыре магистрали в Ярославле хотят отремонтировать за два года

Проспекты Машиностроителей и Октября, улицы Свободы и Победы в Ярославле хотят ремонтировать за два года. Об этом заместитель мэра Ярославля Николай Степанов сообщил на общегородском совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как пояснил господин Степанов, в этом году в Ярославле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут делать 22 объекта. По семи объектам контракты уже заключены, еще семь прошли госэкспертизу. Сметы по 4 дорогам и 4 светофорам сейчас продолжают проходить экспертизу, которая должна завершиться до 22 февраля. На ремонт 22 объектов выделено около 1 млрд руб, до 1 апреля по ним должны быть определены подрядчики.

Заместитель мэра Ярославля добавил, что по крупным городским магистралям еще идет проектирование. Причем их финансирование планируется за счет средств 2024 года.

«На дополнительные средства опережающего развития 2024 года идет проектирование таких крупных объектов как улица Победы, проспект Октября, улица Свободы, проспект Машиностроителей и ряд более мелких объектов. В апреле завершим проектирование, пройдем экспертизу и в мае месяце тоже будем готовы к торгам в рамках стратегии опережающего развития», —сообщил Николай Степанов.

Мэр Ярославля Артем Молчанов особо подчеркнул, что указанные магистрали будут делать не в следующем, а в этом году.

«Те планы, которые мы обозначили, будем делать все. Наша задача определиться с проектном документацией, с источниками финансирования. Но в планах пока стоит все. Никакие участки, которые ранее были заявлены, из планов мы не исключаем. Когда мы говорим, что это средства и лимиты 2024 года, это не означает, что мы будем делать в 2024 году», - сказал Артем Молчанов.

В мэрии намерены начать делать крупные городские магистрали в 2023 году, но, скорее всего, эти объекты будут двухлетними. И завершать их все равно будут в 2024 году.

Андрей Иванов