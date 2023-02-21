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Коммерсантъ FM
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Посол США вызван в МИД для дачи объяснений по взрывам на «Северных потоках»

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был сделан демарш из-за «расширяющейся вовлеченности» США в боевые действия на Украине. Дипломату также сообщили, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«С российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных»,— говорится в пресс-релизе на сайте МИДа.

В дипломатическом ведомстве обвинили США в «накачке ВСУ вооружениями» и передаче Украине разведданных для ударов по инфраструктуре России.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Российская сторона обвиняет в произошедшем западные страны, представители США и ЕС обвинения в причастности к взрывам отвергают. В феврале 2023 года известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии.

О последствиях взрывов на «Северных потоках» — в материале «Ъ FM» «Ограничения повторяются».

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