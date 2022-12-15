Ограничения повторяются

Восстановление «Северного потока» отодвигается. Власти Канады возобновили действие санкций на перевозку турбин для газопровода. Из-за ограничений «Газпром» не мог вернуть в Россию оборудование, которое находилось в Канаде на техобслуживании. В июне Оттава выдала Москве экспортную лицензию, которая разрешала транспортировать турбины. Однако «Газпром» их так и не принял, аргументировав это юридической неопределенностью. Власти Канады отмечают, что после взрывов на объектах необходимость в лицензии отпала.

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Впрочем, ни Запад, ни Россия, судя по всему, не намерены возвращаться к проектам «Северных потоков», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Все стороны понимают, что в ближайшей перспективе политической воли для того, чтобы восстанавливать работу "Северных потоков", нет. Российская сторона меняет всю концепцию поставок газа в Европу и возвращается к истокам, когда из Советского Союза он транспортировался в первую за границами социалистического блока нейтральную страну.

Там менялось право собственности, в частности, в Австрии, и уже оттуда топливо расходилось по государствам Западной Европы. Затем придерживались концепции, согласно которой газ необходимо доставить до конечного потребителя, а значит, мы брали на себя все риски его транспортировки к Европе и инвестиции в создание соответствующей инфраструктуры.

Сейчас мы снова приходим к тому, что топливо должно дойти до первой нейтральной стороны за границами России, в данном случае это Турция, откуда европейцы его заберут вместе с рисками по его доставке и затратами на строительство инфраструктуры. "Северные потоки" в эту систему абсолютно не вписываются, поскольку призваны транспортировать газ до конечного потребителя, поэтому и ремонтировать их, видимо, пока не собираются, по крайней мере, в нынешних политических отношениях России и Европы.

Европейцы тоже прекрасно видят, что шансов мало, а того, кто заикнется о восстановлении трубопроводов, сразу запишут в маргиналы. Они не лоббируют продление и исключение из санкционного списка турбины для "Северного потока". При этом канадцы рады ввести какие-то дополнительные ограничения. Они смогут отчитаться о том, что усилили давление на Россию».

И Запад, и Россия назвали происшествия на «Северных потоках» диверсией, однако подробности происшествия до сих пор неизвестны. Так, шведские власти не сразу разрешили оператору проекта Nord Stream изучить место аварии. Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович предполагает, что в ближайшее время работ по восстановлению ждать не стоит:

«В том, что это диверсия, сомнений ни у кого не остается. Что касается оборудования, которое стоит на станции "Портовая", оно законсервировано. Если брать турбины для "Северного потока-1", их сделала Siemens специально под этот проект, поэтому оборудование нельзя использовать где-то еще. Турбины "Ладога" для "Северного потока-2" теоретически можно задействовать и на других проектах — такие же стоят, к примеру, на "Турецком потоке". Они могут пригодиться для нового газопровода в Турции.

Думаю, в случае необходимости их туда отвезут, а пока делать этого не торопятся. Если говорить про сами трубы, в том числе те, которые не задел взрыв, официально об их состоянии ничего не сообщалось. На мой взгляд, на некоторых участках повреждения серьезные, но сказать, что отремонтировать вообще ничего невозможно, нельзя. Скорее всего, тут нужно желание, политический компромисс».

Тем временем, как сообщает Reuters, страны Евросоюза не смогли договориться по девятому пакету антироссийских санкций. По информации агентства, переговоры 14 декабря затянулись до поздней ночи. Странам удалось приблизиться к соглашению, но некоторые государства, в том числе Польша, не согласны с итоговым вариантом ограничений.

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Александр Рассохин