20 февраля в Петербурге стало самым холодным днем месяца

Температура воздуха в Санкт-Петербурге 20 февраля упала до -7,2 градусов по Цельсию, это наименьшее значение за весь месяц, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Вчера в Санкт-Петербурге был самый холодный день февраля этого года, -7,2 гр. средняя температура воздуха, но сегодня будет намного холоднее, так как -7 гр. должно быть только максимумом температуры»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге до 23 февраля установятся морозы до -17 градусов в связи с антициклоном с Атлантики. Такая погода продержится в городе до прихода следующего циклона, который ожидается с 23 на 24 февраля.

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