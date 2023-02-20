В Петербург придут морозы в середине рабочей недели

В Санкт-Петербурге в середине недели 20-26 февраля ожидаются морозы до -17 градусов по Цельсию, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Она (неделя — «Ъ-СПб») будет морозной и больше похожа на погоду в новогодние каникулы, так как в остальное время у нас относительно тепло или вообще оттепель. Атмосферное давление будет понемногу повышаться, но антициклон придет в наши районы только в середине недели, и морозы еще усилятся»,— написал он в своем Telegram-канале утром в понедельник, 20 февраля.

При этом осадков в городе ожидается очень мало. Преимущественно будет стоять облачная погода, чередующаяся с солнечными днями. Такая погода продержится до прихода следующего циклона, который ожидается в Петербурге с 23 на 24 февраля.

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