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Глава Управления автодорогами Самарской области оштрафован за покупку авто Toyota

Прокуратура Самары возбудила административное дело в отношении директора регионального Управления автомобильными дорогами. Ему вменили утверждение конкурсной документации на поставку автомобиля для служебных целей с нарушением требований закона (ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ). Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

«Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере три тыс. рублей»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что заказчик при проведении закупки утвердил аукционную документацию на поставку транспорта с конкретными требованиями к описанию товара. При этом технические характеристики в документах были утверждены только для машин марки Toyota.

Это привело к ограничению числа участников закупки и привело к завышению цены контракта и послужило поводом для возбуждения административного дела. В настоящее время прокуратура Самары подготовила иск в арбитражный суд региона о признании сделки на поставку иномарки недействительной и о применении ее последствий. Ранее суд признал недействительной покупку чиновниками Оренбурга автомобиля Skoda Kodiaq.

Георгий Портнов

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