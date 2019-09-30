Суд признал недействительной покупку чиновниками Оренбурга Skoda Kodiaq за 1,3 млн рублей

Арбитражный суд Оренбургской области признал недействительными электронный аукцион и муниципальный контракт на поставку легкового автомобиля для администрации Южного округа Оренбурга. Речь идет о машине Skoda Kodiaq стоимостью 1,3 млн руб. Об этом сообщает Прокуратура Оренбургской области.

С соответствующим иском в арбитраж обратился заместитель прокурора региона Юрий Рываев. Надзорное ведомство установило, что в октябре минувшего года на сайте www.zakupki.gov.ru было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона. По его итогам администрация Южного округа Оренбурга и ООО «Автосалон “Евразия”» заключила муниципальный контракт на поставку иномарки.

При этом администрация установила конкретные требования к приобретаемому авто, которым соответствовала только машина определенной марки и модели, а это нарушает закон о контрактной системе. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Его решение в законную силу не вступило.

Георгий Портнов