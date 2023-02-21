Доходы бюджета Краснодара на 2023 год выросли на 911 млн рублей

В 2023 году доходы бюджета Краснодара увеличились на 911 млн руб., до 63,9 млрд руб. Из регионального бюджета город получит 634,5 млн руб. Об этом стало известно на очередном заседании гордумы, сообщает «РБК Краснодар».

Из регионального бюджета в последующие годы Краснодар получит по 410 млн руб. Таким образом, плановый показатель доходов на 2024 год увеличился на 792,5 млн руб., на 2025 — на 410 млн руб.

Поступления из региональной казны являются основным источником увеличения доходов города. В этом году 405 млн руб. из них направят на строительство и ремонт образовательных учреждений, еще 230 млн - на содержание дорог.

Собственные доходы увеличились на 272 млн руб. за счет поступлений муниципального дорожного фонда. В следующем году они вырастут на 382 млн руб.

В 2023 году также на 1,9 млрд руб. увеличили и расходы бюджета Краснодара. Они составят 68,8 млрд руб. Для баланса доходов и расходов увеличили дефицит бюджета — теперь он составляет 4,9 млрд руб.

Ранее планировалось, что доходы Краснодара в 2023 году составят почти 63 млрд руб., из них собственные — 25 млрд руб. Расходы бюджета Краснодара оценивались на уровне 65 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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