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Коммерсантъ FM
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Путин: показавшие себя грамотными командирами в ходе спецоперации должны стать кадровым резервом

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что военнослужащие, показавшие себя грамотными командирами, должны служить кадровым резервом для российских вооруженных сил.

«Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, решительными командирами, в приоритетном порядке должны выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для вооруженных сил. Они должны быть востребованы на гражданке — в органах власти всех уровней»,— сказал президент.

В рамках расширения программы гарантий для трудовых коллективов Владимир Путин предложил запустить спецпрограмму льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Президент уточнил, что ставка арендной платы по этой программе будет ниже, а часть суммы будет покрываться за счет государства.

Кроме того, в ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства поручил ввести для всех участников военной операции на Украине регулярный отпуск на 14 дней. Господин Путин также предложил создать фонд помощи семьям погибших и ветеранов военной операции для оказания комплексной поддержки.

Милена Костерева

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

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