Путин: Запад превращает локальный конфликт в глобальный

Владимир Путин заявил, что чем более дальнобойные системы будут поставлены ВСУ, тем дальше российская армия будет «отодвигать угрозу». Он назвал это естественным процессом.

«Запад стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, мы это так понимаем и будем соответствующим образом реагировать»,— сказал президент в ходе послания Федеральному собранию.

По его мнению, Украину используют как таран против России. Также он заявил, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ.

Сейчас союзники Украины обсуждают поставку ВСУ дальнобойного вооружения. В частности, американские чиновники не исключают передачу Украине истребителей F-16.

О последствиях ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».