Зарубежные СМИ: Передадут ли США истребители Украине?

Американские чиновники не исключили передачу Киеву истребителей. По данным Financial Times, вопрос могут обсудить на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Ранее президент США Джо Байден отказывался поставлять Украине F-16. Одновременно Белый дом предупреждает Киев о поворотном моменте в конфликте с Россией. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Air Force / Capt. Mahalia Frost / AP Фото: U.S. Air Force / Capt. Mahalia Frost / AP

Американские чиновники признают, что, скорее всего, предоставят Киеву «более совершенную авиацию» по мере затягивания конфликта или, как пишет Financial Times, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран. Источники издания отмечают, что получение истребителей — более долгосрочная цель для Украины. Приоритетом называются поставки боеприпасов. 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производят страны альянса. 5 тыс. снарядов в день, уточняет Financial Times, столько небольшие страны закупают за целый год. Россия же, по оценкам газеты, расходует в четыре раза больше.

В связи с этим в ходе совещания стран-членов альянса в Брюсселе будет обсуждаться установление прямых контактов между Киевом и западными компаниями по производству оружия. С одной стороны, это ускорит и упросит поставки, а, с другой, подтвердит слова Столтенберга о том, что резервы НАТО на исходе. Пока не получит Киев и ракеты большой дальности ATACMS, их мало в арсеналах самих США, пишет Politico. Кроме того, Вашингтон опасается, что ракеты будут использованы для ударов по России.

The Washington Post сообщает, что американские чиновники заявили о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. Переломный момент ожидается весной, когда Россия, по ожиданиям американской стороны, может начать наступление, а Украина — контрнаступление. К нему и призывают готовиться США.

США усиливают давление на Украину, поскольку Белому дому будет сложнее добиться от Конгресса выделения таких же больших объемов помощи, как при демократах. Сейчас обсуждается пакет на $10 млрд. Объявить о нем могут в ближайшее время, в годовщину ввода войск на Украину.

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