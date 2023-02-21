На новом предприятии в Алтайском крае планируют собирать по 10-12 трамваев в год

В Барнауле планируется наладить сборку трамваев. Новое предприятие сможет производить 10-12 трамваев в год при выходе на полную загрузку, сообщил генеральный директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин. Ранее в мэрии Барнаула сообщали, что «Союз» выступит инвестором проекта. Объем средств в новое производство не называется. Правительство Алтайского края с ИСК «Союз» обсуждают организацию сборочного производства трамваев в Барнауле с прошлого года. По словам Владимира Отмашкина, уже подобраны производственные площадки, решен вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих для электротранспорта.

Всего в Алтайском крае требуется обновить 273 трамвая и 84 троллейбуса. Износ подвижного состава по Барнаулу, Рубцовску и Бийску составляет 95%, рассказали в министерстве транспорта региона.

В 2017 году «Белкоммунмаш» и мэрия Новосибирска запустили совместное предприятие «БКМ-Сибирь» по сборке трамваев. В том же году предприятие выпустило 12 новых трамваев, в 2018 году – пять. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году компания выполнила контракт на модернизацию пяти трамвайных вагонов на 98,4 млн руб., на 2022 год компания заключила с ГЭТ контракт на модернизацию также пяти трамваев за 101,2 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова