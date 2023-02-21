Уральские губернаторы прибыли на ежегодное послание Владимира Путина

Сегодня состоится ежегодное обращение с посланием Федеральному собранию Владимира Путина, которое посетят и уральские губернаторы. О визите губернатора Тюменской области Александра Моора сообщил информационный центр правительства региона. Приезд губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подтвердил «Ъ-Урал» источник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в обращении с посланием Федеральному собранию Владимир Путин даст оценку ситуации в экономике. По его словам, можно предположить, что большая часть выступления будет посвящена «оценке причин и неизбежности» военной операции на Украине. Представитель Кремля добавил, что послание займет минимум час.

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве, выступление должно начаться в 12:00. На послание позвали членов правительства, депутатов, сенаторов и участников военной операции, но не пригласили СМИ из недружественных стран. В 2022 году послание не проводилось, сам господин Путин объяснял это «очень большой динамикой событий».

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Диана Сунагатуллина