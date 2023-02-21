Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена военной операции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в обращении с посланием Федеральному собранию Владимир Путин даст оценку ситуации в экономике. По его словам, можно предположить, что большая часть выступления будет посвящена «оценке причин и неизбежности» военной операции на Украине. Представитель Кремля добавил, что послание займет минимум час.

«Конечно же, оно будет посвящено году истекшему, 2022 году, году, который был ознаменован началом специальной военной операции. И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания»,— рассказал господин Песков в эфире Первого канала.

По словам пресс-секретаря, господин Путин также «даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед». «Президент даст свою оценку тому, как развивалась наша экономика, как ей удалось выстоять, остаться стоять на ногах»,— добавил Дмитрий Песков.

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве, выступление должно начаться в 12:00. На послание позвали членов правительства, депутатов, сенаторов и участников военной операции, но не пригласили СМИ из недружественных стран. В 2022 году послание не проводилось, сам господин Путин объяснял это «очень большой динамикой событий».

Лаура Кеффер