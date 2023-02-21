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«Красное Сормово» спустит на воду последний в серии сухогруз проекта RSD59

Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 22 февраля спустит на воду 11-й в серии сухогруз проекта RSD59 «Дмитрий Бенардаки», названный в честь основателя предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

«Красное Сормово» должно было завершить серию из 11 судов для ГТЛК осенью 2022 года, однако антироссийские санкции привели к смещению сроков сборки сухогрузов на 2023 год. Ранее директор завода Михаил Першин отмечал, что около 75% комплектующих для строительства сухогрузов – импортные.

ПАО «Завод "Красное Сормово"» было зарегистрировано в мае 1994 года с уставным капиталом 1,59 млн руб. Основным видом деятельности является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор – Михаил Першин. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний “Морские и нефтегазовые проекты”» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимуществу, 3,66% – гражданам России. По итогам 2022 года завод сработал в убыток в 1 млрд руб., выручка составила 8,88 млрд руб.

Елена Ковалева

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