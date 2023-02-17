«Красное Сормово» получило 1 млрд рублей убытка в 2022 году

Судостроительный завод «Красное Сормово» по итогам 2022 года получил более 1 млрд руб. убытка против 499 млн руб. чистой прибыли в 2021-ом. Об этом говорится в отчетности предприятия.

Выручка завода составила 8,88 млрд руб. (-17%), убыток от продаж – 515 млн руб. против прибыли в размере 836 млн руб. в предыдущем году.

Краткосрочная кредиторская задолженность к началу 2023 года составила 12,56 млрд руб., дебиторская – 13,55 млрд руб.

ПАО «Завод "Красное Сормово"» было зарегистрировано в мае 1994 года. Уставный капитал – 1,59 млн руб. Основным видом деятельности является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор – Михаил Першин. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний “Морские и нефтегазовые проекты”» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимуществу, 3,66% – гражданам России.

Анастасия Еремина