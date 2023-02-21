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Коммерсантъ FM
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Росрыболовство оценило доходы бюджета от аукционов по минтаю и крабам в 300 млрд рублей

Инвестиционные аукционы, на которых в 2023 году реализуют квоты на добычу сельди, минтая и крабов, могут принести в бюджет около 300 млрд руб. Об этом заявил в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«В рамках второго этапа реформы (инвестиционных квот) планируется привлечь 300 млрд руб. частных инвестиций: 160 млрд руб. — от аукционов по сельди и минтаю, 140 млрд руб. — по крабам»,— рассказал глава ведомства.

Новые аукционы, запланированные на текущий год, предполагают, в частности, распределение квот на вылов 20% минтая и сельди, 50% крабов, 100% моллюсков. В обмен получатели квот должны инвестировать в строительство судов и создание прибрежной инфраструктуры.

«Ъ» сообщал, что рыбопромышленников, претендующих на квоты в рамках второго этапа их распределения, могут обязать перерабатывать на прибрежных заводах не менее 70% свежей рыбы. Рыбопромышленники предлагали перенести как минимум на десять лет старт второго этапа распределения инвестквот в обмен на строительство судов и производственных мощностей.

Подробности — в публикации «Ъ» «Рыбе морозят квоты».

Лаура Кеффер

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