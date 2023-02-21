В Новосибирске заморожен проект по выпуску противомалярийных препаратов

Проект по производству противомалярийных препаратов заморожен в Новосибирске, рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников. Инициатором проекта является компания «Сиббиотех». «У инициатора проекта был зарубежный, европейский инвестор. История началась еще с COVID-19, и инвестор просто не подтвердил инвестиции, проект был заморожен», - сказал министр (цитата по «Интерфакс»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2021 году стало известно, что «Сиббиотех» получил от областных властей 3 га без проведения торгов для строительства завода. Как тогда сообщала компания. инвестиции в проект оценивались в 1,7 млрд руб. На предприятии планировалось выпускать препараты против малярии на основе артемизинина и артемизининовой кислоты, а также других лекарственных средств в качестве сопутствующих. Завершить работы по проекту планировалось к марту 2023 года.

На прошлой неделе стало известно, что налоговая потребовала банкротства компании «Сиббиотех» из-за долга 125,2 тыс. руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова