Енисейское пароходство готовит флот к навигации

В межнавигационный период Енисейское речное пароходство планирует отремонтировать около 400 единиц рабочего ядра флота. Затраты на подготовку судов к навигации составят 764 млн рублей.



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«На основной массе судов специалисты пароходства выполнят текущий и средний ремонт, на 8 судах заменят отопительные котлы, теплоходу «Николай Игнатюк» установят новые главные двигатели. Капитально-восстановительный ремонт произведут на пяти баржах и теплоходе «Михаил Мунин». Ещё два судна, «Капитан Ильина» и «Курагино» будут отремонтированы и введены в эксплуатацию после длительного простоя», – рассказал исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Работы ведутся силами судоремонтных подразделений Енисейского речного пароходства: Подтесовской РЭБ флота, Красноярского судоремонтного центра и Ермолаевской РЭБ флота.

Глубоководный Подтесовский затон позволяет размещать суда с большой осадкой, поэтому здесь отстаивается основная часть крупнотоннажного флота ЕРП. Всего в Подтесовской РЭБ предстоит подготовить к навигации 158 единиц флота, в том числе 59 самоходного. Часть из них ремонтируется в затоне базы на льду, часть на слипе, с помощью которого осуществляется подъем судов для дефектации и ремонта подводной части корпуса.

На производственных площадках Красноярского судоремонтного центра, в незамерзающем затоне ремонт ведется не только на слипе, но и в двух доках грузоподъемностью 4,5 тыс. тонн каждый – самых мощных речных плавдоках за Уралом. Силами подразделения будет подготовлено к навигации порядка 133 единиц флота, из них 65 самоходных. Уже отремонтированы и сданы в зимнюю техническую готовность 23 единицы флота.

Особенностью Ермолаевской ремонтно-эксплуатационной базы является единственный в Енисейском бассейне нефтезачистной счал, на котором танки судов зачищают от остатков перевезённых нефтепродуктов. Всего Ермолаевская РЭБ должна отремонтировать и сдать в эксплуатацию 92 единицы флота. К настоящему времени ремонт завершен на 21 судне.

Енисейское речное пароходство – ведущий грузоперевозчик в водном бассейне реки Енисей. В навигацию 2022 года компания перевезла 3,7 млн тонн грузов.

АО «ЕРП»