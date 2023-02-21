Арбитражный суд Петербурга отказал немецкой Linde в снятии ареста с активов в России

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил прошение немецкой химкомпании Linde о снятии обеспечительных мер с активов. Ходатайство было подано 23 декабря.

Под арестом остается имущество Linde в Самаре, а также доли в уставных капиталах еще в ряде компаний. В начале января «Ъ-СПб» рассказывал, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи»), одного из операторов строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, и наложил арест на российские активы бывшего подрядчика проекта — немецкой инжиниринговой компании Linde — стоимостью 35 млрд рублей. «Русхимальянс» намерен взыскать с иностранной фирмы более €970 млн убытков. Шанс взыскать деньги для структуры «Газпрома» более реален, чем перспектива быстро найти замену подрядчику, отмечают эксперты.

Подробнее – в материале «Linde попросят вернуть аванс».

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